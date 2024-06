Battiti Live con Ilary Blasi: ecco tutto il cast dei cantanti e quello dei ballerini

La nuova edizione di Battiti Live si rifà il look e dopo essere stata promossa su Canale 5 ha cambiato pure conduzione passando da Elisabetta Gregoraci con Alan Sorrenti a Ilary Blasi con Alvin. Al fianco dei conduttori non ci sarà più MariaSole Pollio, ma Rebecca Staffelli. Insomma, Pier Silvio ha voluto tre volti di Canale 5 per il passaggio sulla rete ammiraglia. Fra le novità della nuova edizione anche il cambio di location, dato che le prime tre puntate sono state tutte registrate a Molfetta.

Battiti Live, il cast dei cantanti

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma; Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain; Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors, Tony Effe. Ci saranno infine anche Angelina Mango e Geolier ma in collegamento da altri palchi.

Battiti Live, il cast dei ballerini

Fra i ballerini moltissimi volti di Amici delle ultime edizioni, fra cui: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Lucia Ferrari; Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Tra gli ospiti Mattia Zenzola e Tommaso Stanzani.

Le puntate saranno cinque e andranno in onda a partire da lunedì 8 luglio.