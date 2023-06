La prossima settimana in Puglia si terrà il consueto appuntamento con la musica di Battiti Live, evento condotto anche quest’anno da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio.

16 appuntamenti in ben 13 città pugliesi (da Bari a Gallipoli, passando per Canosa di Puglia fino a Barletta, girando poi per Taranto, Otranto e pure San Foca di Melendugno).

Oggi gli organizzatori dell’evento (che sarà come sempre trasmesso successivamente su Italia 1) hanno divulgato la lista – in rigoroso ordine alfabetico – dei 100 artisti che si esibiranno sui vari palchi sparsi per la Puglia. Curiosi? Eccoli tutti:

Battiti Live: chi sono i 100 artisti che si esibiranno sul palco

Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava; Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh; Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose; Dara, Dargen D’Amico, Diodato; Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma Marrone, Enula, Ernia; Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma; Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè.

E ancora:

Il Pagante, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis; Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain; Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari; Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants, Svea; Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax e Wayne.

