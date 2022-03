Battiti Live 2022 – Il viaggio della musica: presentatori e cantanti dello show che si svolgerà su una nave da crociera.

Antenne dritte per gli amanti della musica italiana: c’è un nuovo Battiti Live all’orizzonte. Il noto format che accompagna le estati italiane, e che di fatto ha preso il posto del Festivalbar nel cuore di tantissimi amanti della musica, non lascia ma raddoppia. Nasce Battiti Live 2022 – Il viaggio della musica, uno spin-off molto particolare: sarà ambientato su una nave da crociera.

Come già accaduto nel corso dell’ultimo Sanremo, anche questo show sarà formato da esibizioni a bordo di una splendida nave, stavolta facente parte della flotta di MSC Crociere. Ma chi saranno i cantanti presenti nel cast? E chi condurrà il programma? Scopriamo insieme tutti i dettagli, con un piccolo spoiler: non mancheranno nomi di veri big della nostra musica.

Battiti Live 2022 – Il viaggio della musica: quando inizia e chi lo conduce

Battiti Live trascola e passa dalle più belle piazze del Sud Italia al mare blu delle nostre coste. Il viaggio della musica avrà inizio giovedì 31 marzo 2022. Non sappiamo ancora quante puntate ci saranno. Ma sappiamo che a codurre saranno nomi molto amati dal pubblico italiano.

A condurre sarà infatti una scoppiettante coppia formata da Elenoire Casalegno e da Nicolò De Devitiis, ex Iena e personaggio televisivo molto amato. Due nuove conoscenze per Battiti Live. Ma per non far sentire spaesati i fan più affezionati al format estivo non mancherà l’inviata per antonomasia: Mariasole Pollio.

I cantanti di Battiti Live 2022 – Il viaggio della musica

La nave dovrebbe attraccare a Palermo, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). Tutto molto bello… ma chi saranno i cantanti che comporranno il cast di questo nuovo format? Questa la domanda che si pongono tutti gli appassionati di musica italiana. E la risposta è più che soddisfacente. Ci saranno infatti alcuni big del rap italiano, come Fedez, Gué e Fred De Palma. Spazio anche a Elodie e ai The Kolors, tra gli artisti più amati di quelli formati nella scuola di Amici. E poi ancora diversi volti dell’ultimo Festival di Sanremo: da Tananai a Dargen D’Amico, passando per Sangiovanni e La Rappresentante di Lista.

Possibile anche la presenza di Irama, mentre è quasi certa la partecipazione di Aka 7even, Matteo Romano, Deddy, Tancredi e Mr. Rain. Attenzione però: essendo un viaggio internazionale, non mancheranno anche gli ospiti provenienti dall’estero. Dovrebbero far parte del cast ad esempio anche i dj francesi Ofenbach, i tedeschi Topic e Alice Merton e il cantante americano Justin Quiles.