Dopo i 14 giorni di quarantena anti Covid cui è stato sottoposto all’arrivo nel carcere di Rossano, in Calabria, e dopo il tampone cui sarebbe stato sottoposto, con esito negativo, Cesare Battisti, come apprende l’AdnKronos, resterà ancora nella stessa cella in attesa delle disposizioni del Dap. L’ex leader dei Pac, com’è noto, si rifiuta di essere trasferito in quel reparto perché, ha dichiarato anche nero su bianco in un audio registrato dalla famiglia durante un colloquio telefonico (ASCOLTA), è lì che si trovano i jihadisti da cui sarebbe stato minacciato nel 2004 e nel 2015 per aver espresso pubblicamente le sue idee sui terroristi islamici. Ieri Battisti ha dichiarato che hanno tentato di trasferirlo con i jihadisti e che al suo rifiuto “hanno minacciato di usare la forza”.

