“Ha paura di essere trasferito con jihadisti? Mi viene da ridere. Queste sono tutte cose che fanno parte del suo repertorio. Sta tirando fuori le sue armi per ottenere sconti e benefici. Armi che non uccidono più come quelle che usava, ma comunque strumenti per ottenere qualcosa”. Così all’Adnkronos Maurizio Campagna, fratello di Andrea, agente della Digos di Milano ucciso dai Pac, commenta le parole di Cesare Battisti che dal carcere di Rossano (Cosenza) – in una conversazione telefonica registrata dai familiari e inviata al suo legale – sostiene di esser stato minacciato dall’Isis e che il Ministero della Giustizia avrebbe voluto trasferirlo in cella con i jihadisti.

