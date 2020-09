”In Italia purtroppo lo prevede la legge, fa parte del nostro ordinamento. Rispetto la legge ma credo nella certezza della pena. Battisti è stato condannato a due ergastoli, uno per l’uccisione di mio fratello e un altro per quella di una guardia carceraria Antonio Santoro, dovrebbe scontare la pena e stare in carcere. In Italia, tra sconti vari, di fatto l’ergastolo non si fa. Sono le distorsione del nostro ordinamento”. Lo ha detto all’Adnkronos Maurizio Campagna, fratello di Andrea, agente della Digos di Milano ucciso dai Pac, commentando la notizia del via libera del giudice ad una riduzione della pena di Cesare Battisti per buona condotta.

Fonte