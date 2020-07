“I problemi del carcere di Oristano sono ben altri, non certo il vitto che è ottimo. Nessun detenuto si è infatti mai lamentato. I problemi riguardano la struttura che ha bisogno di costante manutenzione e l’ineguatezza dell’organico della polizia penitenziaria. Battisti deve scontare la sua pena e tra i suoi problemi non c’è sicuramente il cibo. Fortunatamente è ben trattato e seguito come tutti gli altri. Questa struttura ha bisogno di altro, di fondi, non certo di critiche sul cibo”. Così all’Adnkronos Luca Fais, segretario regionale del Sappe, sulla richiesta di Cesare Battisti, detenuto nel carcere oristanese di Massama, di effettuare analisi mediche che verifichino il suo stato di salute, che sarebbe peggiorato – sostiene l’ex terrorista – a causa del cibo fornito nell’istituto di pena.

Fonte