Battibecco Selvaggia Lucarelli e Grazia Sambruna: Dettagli

Il conflitto tra Selvaggia Lucarelli e Grazia Sambruna si è intensificato online, iniziato con un messaggio WhatsApp di un numero sconosciuto che usava la foto della Lucarelli come immagine del profilo. Sambruna ha raccontato che la Lucarelli le aveva scritto un lungo messaggio quattro anni fa, in seguito a una critica a un quiz da lei condotto con Marco Travaglio, con la frase “Tu non scriverai mai più” a conclusione.

Sambruna ha poi accennato a voci secondo cui la Lucarelli avrebbe “faldoni” su vari giornalisti, utilizzandoli per boicottare le loro apparizioni in TV. Nel suo articolo su MowMag, ha dichiarato che non ha intenzione di ritirare quanto scritto e sostiene di avere ancora il messaggio originario, ma non può pubblicarlo per riservatezza.

Selvaggia Lucarelli ha risposto sull’argomento tramite Instagram, negando le affermazioni di Sambruna e sottolineando di non aver mai scritto nulla di minaccioso. Ha affermato di mantenere prove della sua innocenza che intende presentare nelle sedi appropriate e ha esortato chi non sta bene a cercare aiuto.

Infine, Grazia Sambruna ha rivelato che il messaggio ricevuto conteneva una critica sul suo modo di scrivere, con insinuazioni su come il suo stile non fosse adatto a una carriera da giornalista.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it