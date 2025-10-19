17.8 C
Battesimo di Thiago Corona: un evento a Milano da non perdere

Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, è stato battezzato il 18 ottobre presso la parrocchia di Santa Maria del Carmine a Milano. Fabrizio Corona ha annunciato l’evento tramite un video sui social, esprimendo affetto nei confronti del bambino e augurandogli serenità e benessere.

Nel video, Corona ha anche svelato i nomi dei padrini: Ivano Chiesa, il suo avvocato di fiducia, e la madrina, Eva Sanna. Durante la cerimonia, Thiago è stato accompagnato da sua madre, Sara Barbieri, a cui ha dedicato parole speciali, sottolineando quanto il bambino sia fortunato per la scelta del padrino. La decisione di avere Chiesa come padrino era stata preannunciata mesi prima, e la coppia ha mantenuto la promessa.

Ivano Chiesa, nato a Monza, è uno dei legali più noti in Italia, con una carriera costellata di processi di alto profilo, dai tempi di Mani Pulite fino ai più recenti casi mediatici. Laureato con lode in giurisprudenza all’Università di Milano, Chiesa è da anni il legale di riferimento per Fabrizio Corona, assistendolo in diverse vicende giudiziarie. La scelta di Chiesa come padrino riflette un legame che si è evoluto da una partnership professionale a una vera amicizia.

