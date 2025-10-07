Battesimo di Kian: la festa di Giulia e Pierpaolo a Milano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno celebrato il battesimo del loro piccolo Kian, nato sei mesi fa, con una festa in grande stile a Milano. La cerimonia si è svolta in un locale decorato con palloncini bianchi e azzurri, e una torta a tre piani decorata con cagnolini bianchi.

Kian, il cui nome significa “re” in persiano, porta il doppio cognome Salemi Pretelli a sottolineare le radici iraniane della nonna, Fariba. Durante la festa, Giulia ha indossato un elegante abito midi con bustier e una scollatura importante. Anche se i genitori non hanno condiviso post sui social media, gli ospiti hanno fatto sentire la loro vicinanza con messaggi affettuosi, celebrando l’amore e la fortuna che circondano il piccolo.

Fariba ha voluto dedicare un toccante messaggio su Instagram, augurando al nipotino una vita luminosa e piena di amore. Ha evidenziato che questo giorno rappresenta un dolce inizio per il loro cammino insieme.

Giulia e Pierpaolo si sono incontrati e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021. Dopo una breve crisi nel 2023, sono stati felicemente sorpresi dalla nascita di Kian nel 2024. Pierpaolo, già papà di Leonardo, ha trovato una nuova gioia nella sua vita familiare. Giulia ha descritto l’esperienza della maternità come meravigliosa, condividendo emozioni intense per la presenza del piccolo.