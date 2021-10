La Procura della Repubblica di Verona ha iscritto sette persone (ex vertici e medici della struttura ospedaliera) nel registro degli indagati, con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario, nell’inchiesta sull’infezione da Citrobacter all’Ospedale della Mamma e del bambino, dove 89 neonati sarebbero stati infettati dal cosiddetto batterio killer che provocò 4 morti, mentre una decina avrebbero riportato danni gravissimi dall’infezione.

“L’indagine – spiega la procuratrice di Verona, Angela Bargaglio – vuole verificare se la condotta dei sette indagati sia stata corretta o abbia potuto causare le morti ed i danni subiti dai neonati. L’indagine parte dalla relazione presentata dalla Commissione regionale d’inchiesta, secondo cui il focolaio epidemico era attivo fin dal 2018, in particolare legato all’utilizzo di acqua da un rubinetto contaminato per la preparazione del latte in polvere. Solo il 12 giugno 2020, quando i contagi aumentarono e partirono le proteste delle mamme delle piccole vittime, il punto nascite fu chiuso e sanificato.

Verona, neonati morti in ospedale: il batterio killer era nei rubinetti dell’acqua e nei biberon

Che cos’è il citrobacter

Il Citrobacter koseri e una specie di batterio gram-negativo appartenente al genere citrobacter. È parte della normale flora batterica dell’apparato digerente umano. I citrobacter possono causare infezioni in persone deboli (patogeni opportunisti) quali neonati (in particolare quelli prematuri), anziani e individui immunocompromessi, si legge sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità. In questi soggetti possono causare infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie, delle ferite, delle ossa (osteomielite), del peritoneo, dell’endocardio, meningite e sepsi.

La maggior parte di queste infezioni sono acquisite in ospedale (infezioni nosocomiali), tuttavia, data la diffusione del batterio, ci si può infettare anche al di fuori dell’ospedale. Le più frequenti modalità di trasmissione sono: attraverso l’ingestione di alimenti contaminati, da madre al figlio durante il parto, contatto diretto da persona a persona, contatto con superfici o oggetti contaminati.

Come avviene la trasmissione in ambito ospedaliero

In ambito ospedaliero la trasmissione può avvenire tramite contatto con gli operatori sanitari, soprattutto attraverso le mani se non correttamente lavate e disinfettate o contatto indiretto mediante oggetti o superfici contaminati (sia strumenti diagnostici che oggetti e superfici comuni).

Che cosa causa

Il Citrobacter Koseri è responsabile della meningite neonatale, una forma particolarmente grave, generalmente associata ad encefalite necrotizzante e ascessi cerebrali. La prognosi di un’infezione di C.koseri in un neonato è del 20%-30% mortale. Il 75% dei sopravvissuti presentano gravi danni neurologici come idrocefalia, deficit neurologico, ritardo nello sviluppo cerebrale ed epilessia.

Perché è così pericoloso per i neonati prematuri

Questi neonati presentano difese immunitarie ridotte e spesso necessitano di cure intensive. Il trattamento si basa sull’uso di antibiotici come le cefalosporine e gli aminoglicosidi, ma purtroppo questo microrganismo molto spesso nelle terapie intensive risulta essere resistente a tanti antibiotici.