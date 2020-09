VERONA – C’è stata la prima prima nascita all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, dopo la riapertura del punto nascita, chiuso lo scorso 12 giugno dall’Azienda Ospedaliera a causa delle infezioni da Citrobacter che hanno causato la morte di 4 neonati. A mezzanotte è nata una bambina, figlia di una signora originaria di Palermo e residente a Verona, al terzo parto.

Nell’infezione da Citrobacter sono stati coinvolti 100 bambini dal 2015 al luglio scorso, di cui nove da gennaio 2015 fino a marzo 2017, e 91 da aprile 2017 a luglio 2020. Lo si legge nella relazione ispettiva disposta dalla Regione Veneto.

Dei 100 casi, 49 erano ricoverati in Terapia intensiva neonatale e 18 in Terapia neonatale pediatrica. La maggiore frequenza dei soggetti positivi è a partire dal 2018, anno in cui vi è il primo caso di infezione invasiva certa. Dal 2020 l’incremento è maggiore, probabilmente collegato all’aumento dello screening.

Filtri rompigetto dei rubinetti d’acqua e biberon – interno ed esterno – sono risultati positivi al Citrobacter, nell’ambito delle analisi disposte a giugno in seguito alle infezioni all’Ospedale della mamma e del bambino di Verona. Lo riporta la relazione della Commissione ispettiva della Regione Veneto. Le analisi sono state disposte a giugno in seguito alle infezioni all’Ospedale della mamma e del bambino di Verona. Lo riporta la relazione della Commissione ispettiva della Regione Veneto.

Le analisi di caratterizzazione molecolare sono state effettuate allo University Medical Center di Groningen (Olanda); i cinque ceppi analizzati (due dai rompigetto e tre dai biberon) “presentano correlazione con il cluster epidemico dei pazienti ricoverati”.

Analizzando i verbali del Comitato infezioni ospedaliere della struttura, gli esperti precisano che i campioni ambientali danno esito negativo fino al 4 giugno 2020, tranne qualche isolamento di Pseudomonas sui filtri rompigetto.

Vengono tuttavia segnalati alcuni comportamenti non adeguati ai protocolli anti infezione, come l’utilizzo di cellulare da parte del genitore, prodotti senza data di apertura e senza tappo, porta aperta, mancanza dell’igiene delle mani, contenitori rifiuti distanti dall’Unità di vita del paziente e mancanza di foglio accessi nelle zone “gialle” e “rosse”.

Secondi gli esperti si è trattato di una epidemia causata da un singolo ceppo di Citrobacter koseri, con trasmissione tra i pazienti e contaminazione anche a livello ambientale.Dopo l’inizio della ricerca sistematica del patogeno, avvenuta nel periodo gennaio-maggio 2020, il tasso di positività al Citrobacter koseri è di 33,6 positivi ogni 100 ricoveri “che conferma – si legge – una elevata circolazione del patogeno. Tale dato è probabilmente sottostimato se si considera che le sorveglianza è stata ridotta dalla nona settimana alla 19/a settimana del 2020”







