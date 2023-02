Batterie Ricaricabili AA ad Alta Capacità 2800mAh, POWEROWL 1,2V NiMH AA Pile Ricaricabili (1200 cicli, Pre-caricate, Confezione da 8)

Dal marchio

🔋【Batterie AA Ricaricabili POWERWL】8 Batterie Ricaricabili AA Ad Alta Capacità 2800mAh con 1200 cicli, risparmiare i soldi da

🔋【Basso Auto-Scarico 】- POWEROWL AA pile ricaricabili riescono a mantenere 80% di capacità anche 3 anni di inutilizzo,è altamente raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi.

🔋【Protezione ambientale 】POWEROWL AA pile ricaricabili ,Fatto con materiali ecologici Ni-MH riduce l’inquinamento dei metalli pesanti per proteggere l’ambiente.non contiene mercurio, cadmio, piombo e non inquina l’ambiente.

🔋【Ampia applicazione 】 Le batterie AA sono ampiamente utilizzate nelle apparecchiature domestiche, come fotocamere digitali, giocattoli, telecomandi, console di gioco portatili, radio a 2 vie, PDA, torce elettriche, sveglie, TV LCD, spazzolini da denti, rasoi, luci a batteria, ecc. Attrezzatura per batterie AA

🔋【Pre-caricato 】-Per considerazioni sulla sicurezza del trasporto, carichiamo la batteria solo al 20%, ma è meglio di ricaricare ogni batteria completamente prima del primo impiego.. La batteria raggiungerà le massime prestazioni dopo 3-5 cicli di carica completa