Batterie Ricaricabili AA ad Alta Capacità 2800mAh, Bonai Pile Ricaricabili Stilo AA 1,2V Ni-MH (1200 cicli, Pre-caricate, confezione da 8)

Descrizione prodotto

Batterie Ricaricabili Stilo AA Ni-MH 1.2V di Alta Capacità 2800mAh Bonai ( 8 Pezzi ) Caratteristiche di batterie Bonai:

1. Quantità: 8 batterie ricaricabili stilo 2800mAh Ni-MH AA.

2. Tensione: 1.2V

3. Precaricato 15%~20% di capacità dall’energia solare. Si può utilizzare quando lo ottenete.

4. Le batterie Bonai hanno una prestazione eccellente dopo le tre fino a cinque volte di carica e scarica. Esse resistono anche dopo un lungo tempo di non uso.

5. Le batterie Bonai hanno una durata più lunga in un dispositivo ad alto drenaggio in confronto alle batterie alcaline normali.

6. Le batterie Bonai non contengono Hg / Cd / Pb, pertanto esse non inquinano l’ambiente.

Le Dimensioni della Batteria Stilo AA:

Una cella AA misura 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 pollici) della lunghezza, compreso il terminale del pulsante 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 pollici) del diametro. Il pulsante positivo di terminale deve avere un’altezza 1 mm al minimo e 5.5 mm al massimo del diametro, il terminale negativo deve avere un minimo diametro di 7 mm.

Inoltre: Quando la capacità di batteria è alta (più alta di 1800mAh), il diametro di batteria sarà vicino al 14.5mm, altrimenti (più bassa di 1800mAh), il diametro di batteria sarà vicino al 13.5mm.

Bassa auto-scarica

Batteria mantenerà 80% della capacità iniziale dopo 3 anni di non usare

Raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi

Cosa ottieni

► Custodia per carta di facile apertura

► Batterie ricaricabili Bonai AA Black (8 conteggi)

Il caricatore NON è incluso.

Batterie domestiche

Le batterie ricaricabili BONAI 1.2V C sono ideali per l’uso nei dispositivi domestici, offrendo una potenza affidabile.

Tecnologia a prova di perdite

doppia tecnologia anti-perdite viene utilizzata per impedire efficacemente il corto circuito della batteria, le perdite, la protezione e un uso più sicuro.

Da -20 a 60 ℃ funzionano normalmente

La batteria ricaricabile BONAI può sopportare la temperatura di lavoro da -4 a 140 ℉, non c’è bisogno di preoccuparsi di non poter utilizzare la batteria quando la temperatura diventa troppo bassa.

Alta prestazione

BONAI batterie ricaricabili possono essere ricaricate fino a 1.200 volte.

Nessun Hg, Cd, Pb, Ni-MH riciclato ricaricabile, nessun inquinamento per l’ambiente.

Prestazione fantastica quando vengono combinate con il caricabatterie Bonai. Tutte le batterie Bonai sono progettate in colore nero o bianco che sarebbe meno interessante per bambini.

Per un utilizzo ottimale:

• Questa tuta per batteria ricaricabile per un prodotto comune da 1,2 V e un prodotto parziale da 1,5 V NON può funzionare su prodotti con classificazione 1,5 V.

• Quando si inseriscono le batterie nel dispositivo, fare attenzione ad abbinare le polarità corrette (+ e -) contrassegnate sulla batteria al dispositivo.

• Le batterie che non sono inserite correttamente nei dispositivi possono essere cortocircuitate. Non caricare batterie normali (solo batterie contrassegnate come Ricaricabili).

Dimensione

4 Slot 4 Slot 8 Slot 8+1 Slot 16 Slot 16+2 Slot

Batterie Applicabili

AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/C/D/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie

Schermo LCD

✓

✓

✓

✓

♻️【BONAI AA stilo】–8 pile aa ricaricabili 2800mah & Scatola tinta unita,Tutte le batterie Bonai sono progettate in colore nero o bianco che sarebbe meno interessante per bambini.

♻️【Cicli di ricarica】–può essere caricata fino a 1200 volte, risparmiare i soldi da comprare un gran numero di batteria usa e getta.Realizzato con materiali ecologici in nichel-metallo idruro, sulla base della protezione dell’ambiente, del risparmio di denaro e delle preoccupazioni per i clienti.

♻️【Basso auto-scarico】–BONAI pile aa ricaricabili mantenerà 80% della capacità iniziale dopo 3 anni di non usare, è altamente raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi.ideali per l’uso nei dispositivi domestici,offrendo una potenza affidabile.

♻️【Pre-caricato】–con la parte di pre-caricato, ma è meglio di ricaricare ogni batteria completamente prima del primo impiego.

♻️Tutti i prodotti di Bonai sono garantiti da rimborso entro 30 giorni e 12 mesi di garanzia, se abbia dei problemi, la prego di mettersi in contatto con noi via e-mail