Batterie a Moneta Duracell CR2032 3V (8 pz.) – Fino al +70% di Durata – Tecnologia Baby Secure – Ideali per Apple AirTag, Chiavi Auto, Dispositivi Domestici e Sportivi – Sicure per i Bambini

Descrizione Prodotto

Le BATTERIE A MONETA AL LITIO DURACELL CR2032 sono CONSIGLIATE per l’utilizzo con APPLE AIRTAG e possono essere usate in altri dispositivi come chiavi di auto, dispositivi domestici e accessori sportivi e medici

FINO AL 70% DI EXTRA DURATA*

La nostra batteria più sicura di sempre** in partnership con l’Accademia europea di pediatria, TECNOLOGIA BABY SECURE: uno strato amarissimo e non tossico a forma di anello, con Bitrex, è applicato sulla batteria per scoraggiarne l’ingestione da parte di neonati e bambini piccoli

CONFEZIONE A PROVA DI BAMBINO: con doppio blister difficile da aprire senza forbici

DURATA DI 10 ANNI GARANTITA IN STOCCAGGIO: grazie alle nostre tecnologie, le batterie non utilizzate restano in condizioni ottimali fino a un massimo di 10 anni nella confezione originale

*vs. la durata media minima nel test di rendimento standard IEC per la batteria a moneta al litio 2032, i risultati possono variare in base al dispositivo o alle modalità di utilizzo **specificatamente per 2032,2025,2016 grazie allo strato di sapore amaro applicato sulla cella e al pacco anti-apertura a prova di bambino

L’imballaggio può variare