Batteria Ricaricabile Batteria，9900mAh Alta Capacità Batteria Agli Loni di Litio 3.7V Batteria Ricaricabile per Torcia a LED, Lampade Frontali, Dispositivi Elettronici ecc(a punta，2pcs)

Caratteristiche:

Tasso di scarica, nessun “effetto memoria”.

Cist di funzionamento ricorrente basso, protezione da cortocircuito e sovracorrente.

Buona qualità e durevole.

Fornisce eccellenti fonti di alimentazione continua al tuo dispositivo.

Sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Descrizioni:

Protezione da sovraccarico e scarica.

Conservare in un luogo asciutto e fresco.

L’alloggiamento anticorrosivo può proteggere efficacemente la batteria e prolungarne la durata.

specifiche tecniche:

colore giallo

Tipo: ioni di litio

Tensione: 3.7V

Capacità: 9900mAh

Modello:

Quantità: 1 pz

Dimensioni: 67 mm (lunghezza) x 18 mm (diametro) Il

pacchetto include:

2 /4 /6 x batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 9900 mAh

Nota: in

base alle diverse condizioni, la capacità della batteria può essere suddivisa in capacità effettiva, capacità teorica, chiamata anche capacità nominale.

La capacità della batteria si riferisce alla capacità di stoccaggio della batteria.

L’unità è “mAh”, 1Ah = 1000mAh, quindi ci sono alcune differenze tra la capacità nominale e la capacità effettiva della batteria agli ioni di litio.

È normale e ragionevole.

🔋♻️ 【Alta capacità 】 Con una grande capacità, le batterie ricaricabili possono durare almeno il 20% in più rispetto alle altre batterie , la tecnologia a bassa autoscarica consente alle batterie di mantenere almeno l’80% della loro capacità anche se non vengono utilizzate per 3 anni.

♻️🔋 【Protezioni multiple】 Il prodotto fornisce 6 protezioni, come protezione dalla temperatura, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico e protezione da sovracorrente per stabilizzare la batteria. Alte prestazioni e alta affidabilità, sostituzione duratura per quella vecchia o danneggiata. Conservare in luogo fresco e asciutto.

🔋♻️ 【Lunga durata e ampia applicazione】 La batteria può essere ricaricata più di 1200 volte con la protezione di sicurezza da sovraccarico integrata. Adatto per l’uso quotidiano di vari dispositivi elettronici , come torce , fari e giocattoli elettrici.

♻️🔋 【Suggerimento】 Si prega di caricare completamente prima dell’uso. Per garantire la sicurezza durante la consegna e il trasporto, la batteria ha solo il 20% di capacità all’inizio. La batteria raggiungerà le sue migliori prestazioni dopo 3-5 cicli di carica completa.

