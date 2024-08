Batteria Portatile INIU 20000mAh, Ricarica Rapida 22,5W, Entrata e Uscita USB-C, Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 per iPhone 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus, Samsung S23 S22 e iPad etc

43,99€ - 29,99€

Descrizione prodotto

1 Ricarica per iPhone 2 Ricarica per iPad 3 Ricarica più veloce

Carica e ricarica tramite lo stesso port USB-C

Carica i tuoi dispositivi direttamente tramite cavo originale C-C o C-Lightning

Carica la power bank tramite cavo USB-C

20000 mAh per il viaggio

1 Assistenza tecnica vita 2 AutoFit 3 15 strati SmartProtect 4 Torcia Di Emergenza

Perché sembra un “Non sicuro 20.000mAh”?

Capacità nominale 20.000mAh Sulla perdita di capacità Tutte le power bank possono fornire solo il 60%-70% della batteria ad altri dispositivi, poiché circa il 30%-40% della capacità si perde per il calore del circuito e le conversioni di tensione. (Capacità effettiva ≈ 12.000-14.000mAh) Fórmula general (Capacidad nominal de la power bank × 0,6) ÷ Capacidad de la batería del dispositivo ≈ Número de cargas ej. (Powerbank de 20.000mAh × 0,6) ÷ Batería del iPhone14 de 3279mAh ≈ 3,6 cargas Tiempo de recarga completa Depende de la potencia del cargador de pared utilizado: cargador rápido de 18W – 6 horas; cargador 5V/2A – 10 horas; cargador 5V/1A – 20 horas. Esperienza spensierata Domande? Per sostituzioni entro 3 anni e supporto tecnico, troverci tramite il pacchetto, il manuale o il vostro ordine.

20000mAh 22.5W Power Bank

Opzioni energetiche

3.2 Charges

iPhone 14 Pro Max

1.6 Charges

4.3 Charges

iPhone 13

2.1 Charges

4.9 Charges

iPhone 12 Pro

2.4 Charges

3.6 Charges

Samsung S23

1.8 Charges

5.2*2.8*1.0in

size

5.3*2.8*0.6in

12.8oz/365g

Weight

7.4oz/210g

10000mAh 22.5W Power Bank 10000mAh 5V/3A Power Bank 25000mAh 100W Power Bank

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,5 x 7 x 2,5 cm; 365 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 dicembre 2019

Produttore ‏ : ‎ INIU

ASIN ‏ : ‎ B07YPS5JC5

Numero modello articolo ‏ : ‎ BI-B5

✅【Da INIU – Caricatore Pro Veloce e SICURO】 Prova l’esperienza della ricarica più sicura con più di 38 milioni di utenti in tutto il mondo. In INIU, usiamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la confidenza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

✅【Ricarica il Tuo Cellulare Fino al 61% in 30 Minuti】 Con l’uscita aggiornata da 22,5W e le ultime tecnologie di ricarica rapida PD3.0 & QC4.0, il tuo cellulare può essere caricato fino al 61% soltanto in 30 minuti.

✅【Ricarica il Tuo iPad Pro Fino al 34% in 30 Minuti】 La maggior parte delle batterie portatili sul mercato non può caricare il tuo iPad o caricare a passo di lumaca. Invece, grazie a un’uscita ad alta velocità da 22,5W, INIU può caricare tutti gli iPad esistenti, anche gli ultimi modelli a PIENA velocità.

✅【Ingresso & Uscita USB C della Versione 2024】 Diversamente dalla maggior parte dei caricabatterie con un solo ingresso USB C, INIU MegaPower 20W ha una porta di ingresso & uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo.

✅【Carica TRE Dispositivi Nello Stesso Tempo】 Con una porta USB-C e due porte USB integrate, può caricare TRE dispositivi contemporaneamente. Il design a tre porte ti consente di condividere alimentazione portatile con famiglie e amici.

✅【Ricarica Anche Piccoli Dispositivi】 Diversamente dalla maggior parte dei power bank incapaci di caricare dispositivi a bassa corrente, INIU può funzionare non solo con tutti i cellulari, tablet ma anche con i tuoi dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, tracciatori fitness, orologi intelligenti, ecc.