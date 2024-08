Batteria Portatile 10400mAh, Caricabatterie Sottile e Leggero con Display LED USB-C da 5V/3A per Smartphone iPhone Huawei Xiaomi

15,99€ - 15,19€

(as of Aug 01, 2024 10:40:13 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Charmast Power Bank

Per le sue numerose esigenze di ricarica.

Charmast è stata fondata nel 2017 con il principio di fornire un’esperienza di ricarica più sicura e veloce ai nostri clienti, abbiamo ricercato e creato power bank più efficienti e compatti.

Con i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici ormai parte integrante della nostra vita lavorativa quotidiana, un power bank affidabile può garantire una maggiore sicurezza ed evitare molti momenti imbarazzanti.

power bank con Cavi Integrati

power bank con Led Display

Power Bank 26800mA

Power Bank Wireless

20000mAh con Cavi Integrati

Leggero Power Bank 10000mAh

power bank 100W

Mini Power Bank 10000mAh

power bank 65W

Leggero e Sottile 10000mah

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,4 x 6,7 x 1,5 cm; 249 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 ottobre 2018

Produttore ‏ : ‎ Charmast

ASIN ‏ : ‎ B07K1D2T5Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ W1056

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Batteria esterna a tasca】Questa power bank è semplicemente perfetta. Con una capacità di 10400 mAh, è piccola e compatta. Ultra sottile, dispone di 2 ingressi (Micro USB / Type C) e 3 uscite (Dual USB/Type-C). Grazie alle sue dimensioni esterne ridotte, può adattarsi a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza problemi.

【Capacità appropriata】Con tecnologia avanzata delle batterie ai polimeri e un sistema di protezione multiuso, questa power bank offre una capacità di 10400mAh. Può caricare completamente un iPhone 15 fino a 2.5 volte, un iPad mini fino a 1.2 volte e un Samsung Galaxy S21 fino a 1.7 volte

【Porte Smart】 Dotato di tre porte intelligenti, questo caricabatterie può caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi alimentati tramite USB e Type-C, compatibili sia con Android che con Apple, fino a 5V/3A. Grazie alla sua capacità di identificare il dispositivo connesso, ottimizza automaticamente la velocità di caricamento, garantendo la massima efficienza in modo rapido e sicuro. Condividi il potere e il divertimento con i tuoi amici.

【Facile da leggere】Il display LED visualizza l’energia rimanente in percentuale, così come la tensione e l’intensità di corrente, garantendo un controllo semplice e una valutazione accurata della capacità della batteria. Questo assicura che i dispositivi siano sempre alimentati in modo sufficiente in qualsiasi momento critico

【Cosa ricevi】 Batteria Esterna da 10400 mAh, Cavo di carica Micro USB (20cm), Guida di benvenuto.