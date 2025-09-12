Batteria MagSafe per iPhone Air: potenza in mobilità in Italia

Apple ha introdotto una nuova Batteria MagSafe progettata specificamente per l’iPhone Air. A differenza del precedente modello, questa batteria offre una funzione aggiuntiva: oltre a ricaricare lo smartphone, il connettore USB-C integrato consente di alimentare anche accessori di piccole dimensioni, come le custodie delle AirPods, l’Apple Watch e altri dispositivi compatibili con USB Power Delivery.

Questa funzionalità aumenta notevolmente l’utilità della batteria, trasformandola in un mini power bank portatile per gli accessori che utilizziamo quotidianamente. Apple ha evidenziato che gli iPhone dotati di USB-C possono erogare fino a 4,5 W per caricare dispositivi minori collegati via cavo. Sebbene non ci sia un dato ufficiale specifico per la Batteria MagSafe dell’iPhone Air, si prevede che possa avere lo stesso limite di potenza sul connettore USB-C. Pertanto, le AirPods, l’Apple Watch e altri accessori a basso assorbimento possono essere ricaricati senza problemi, ma non ci si può aspettare di alimentare dispositivi ad alto consumo energetico.

In pratica, se la batteria ha una carica sufficiente, sarà sufficiente collegare un cavo USB-C dall’uscita del pack all’accessorio per avviare immediatamente la ricarica. Il prezzo della Batteria MagSafe per iPhone Air è di 115 euro.