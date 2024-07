Batteria esterna 27000mAh di Hiluckey: ricarica rapida 22,5W portatile con display digitale LED e 4 porte per smartphone e tablet

46,99€ - 29,30€

Specifiche Potenza: 27000mAh Tipo di Batteria: Litio-Polimero Ingresso: 20W (Max) Uscita: 22,5W (Max) Dimensioni: 5 x 7,4 x 2,3 cm Peso: 363 g

Hiluckey 27000mAh Caricabatterie Portatile Power Bank

Perché Scegliere Questo Caricabatterie Portatile?

Portatile e compatto, facile da trasportare e da riporre in qualsiasi tasca. La tecnologia avanzata di ricarica offre agli utenti una migliore esperienza di viaggio.

27000mAh alta capacità 22,5 W di ricarica rapida Caricare 4 dispositivi contemporáneamente Display LED intelligenti Compatibilidad de universal Quick charge 3.0 tecnología Design portatile

Questo sottile caricabatterie portatile è dotato di un avanzato display digitale intelligente con un’accuratezza fino al 100% che consente di conoscere esattamente la batteria rimanente.

Bastano 5 ore per caricare il power bank da 27000 mAh con l’avanzato ingresso USB-C PD 3.0 da 20W. Non è necessario aspettare tutto il giorno per una carica completa.

La batteria esterna può funzionare con tutti i dispositivi alimentati tramite USB, compresi iPhone, Samsung, HUAWEI, LG, tablet e così via.

Capacità Ultra-elevata: L’enorme capacità di 27000mAh fornisce più di 8 cariche per iPhone 11, 6 cariche per Galaxy S20 e 3 cariche per Tablet, rimanendo alimentato per giorni.

Ricarica Super Veloce: Progettato con tecnologia 22,5W carica rapida e PD QC 3.0, il power bank può riportare il telefono al 60% in soli 30 minuti. Inoltre, le 4 uscite USB possono alimentare 4 dispositivi contemporaneamente.

Display Digitale a LED: Lo schermo digitale intelligente a LED integrato mostra esattamente il livello della batteria, eliminando le incertezze e ricordando di ricaricare il caricabatterie portatile in tempo.

5 ore di Ricarica Completa: La batteria con porta di ingresso/uscita USB C da 20W aggiornata può essere ricaricata completamente in sole 5 ore con il caricatore PD (non incluso). Il sistema di protezione multipla protegge i dispositivi da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito e così via.

Caricabatterie Portatile: Piccolo nelle dimensioni, grande nella capacità delle celle. È possibile tenere facilmente il caricabatterie esterno compatto in una mano o portarlo ovunque in tasca.