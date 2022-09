Batteria del telefono cordless 2.4v 2/3AAA 400mah per Vtech VT2033 VT2032

Prezzo: 7,68 - 6,14

Avviso dell’acquirente

1, se ordini una piccola quantità, spediremo per posta, la data di consegna è compresa tra 15 e 60 giorni.

2, se hai bisogno di una consegna veloce, contattaci per modificare il costo di spedizione.

3, 한국 구매자, 자신의 통관 코드를 입력하십시오 공식 : P + 12 자리 또는 생년월일을 기입하십 형식 : AAAAMMGG (예 : 19890530)

4, per i clienti di Taiwan, ti preghiamo di offrire la tua licenza o ID per lo sdoganamento.

5, Российские покупатели, пожалуйста, укажите полное имя (включая отчество)

6, assicurati di poter saldare da solo.

Specifiche della batteria

Tensione: 2,4 V

Capacità: 400 mAh

Tipo: pacco batterie ricaricabili 2/3AAA NIMH

Connettore: 5264

Adatto per: telefono cordless

Sostituisce: per Vtech VT2033 VT2032

Esposizione del prodotto

Informazioni sulla spedizione:

1. Per la maggior parte dei canali, puoi monitorare su https://www.17track.net/en .

Le informazioni di tracciamento sono disponibili circa 5-10 giorni dopo l’invio del pacco.

2, le batterie saranno più lente delle merci normali, perché sono considerate merci DG. Per favore, capiscilo.

3, Batteria Aree non spedibili:

GIAPPONE:Hokkaido, Aomori, Miyagi, Akita, Yamagata, Iwate, Fukushima Okinawa(SPEDIZIONE SUPPLEMENTARE)

Spagna:CAP 38, 07, 35, inizio(NON POSSONO SPEDIRE)

Francia: intervallo di codici postali 97100-97999 e isole 98000-98999 (NON POSSONO SPEDIRE)

intervallo di codici postali (38000-38999 e 07000-07999 e 35000-35999)(NON POSSONO SPEDIRE)

UK:Intervallo di codici postali(NON POSSONO SPEDIRE)

AB10-16, BT1-49, FK17-21, GY1-10, HS1-9

AB21-25, BT51-57, G83, AB30-39, BT60-71, AB99

AB41-45, BT74-82, AB51-56, BT92-94

IM1-9, JE1-4, KA27-28, PA20-38, TR21-25

IM99, KW1-17, PA41-49, IV1-28, PA60-78, IV30-32, PA80

IV36, PH8-10, IV40-49, PH13, PH49-50

IV51-56,PH15-26,IV63,PH41-44,IV99,PH30-PH41

Stati Uniti:

Hawaii, Alaska e isole affiliate(SPEDIZIONE SUPPLEMENTARE)

Tutti gli indirizzi di corrispondenza militare(NON POSSONO SPEDIRE)

Malesia orientale(SPEDIZIONE SUPPLEMENTARE)

★ Non esitare a contattarci in caso di domande o dubbi prima o dopo l’acquisto. Ci impegniamo per la tua soddisfazione al 100%. Se non sei soddisfatto, non esitare a farcelo sapere, faremo del nostro meglio per risolvere il problema per te★