Batteria da 6600mAh e fotocamera da 108MP: Potenza e Qualità nell’Uso Quotidiano

HONOR Magic7 Lite è il primo smartphone disponibile nel 2025, progettato per la fascia media di mercato e per utenti che cercano prestazioni affidabili e lunga durata. La caratteristica principale è la batteria Silicon-carbon da 6.600mAh, che offre un’autonomia eccezionale, permettendo fino a 48,4 ore di streaming musicale e 25,8 ore di riproduzione video con una sola carica. La batteria è dotata di avanzate protezioni e di un sistema di gestione dell’energia che ne preserva l’integrità anche in condizioni estreme, insieme alla ricarica rapida HONOR SuperCharge da 66W.

Un altro elemento chiave è la robustezza del dispositivo, che presenta un display Anti-Caduta in grado di resistere a cadute fino a 2 metri. La tecnologia include un vetro ultra-temperato e un design con curva bézier per massima protezione. Con certificazione IP64M, il Magic7 Lite è resistente a polvere e schizzi d’acqua, rendendolo adatto a diverse situazioni. Il display OLED Eye-comfort da 6,78 pollici offre una risoluzione 1.5K e supporta 1,07 miliardi di colori, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità HDR di 4000 nits per una visibilità eccellente.

Per il comparto fotografico, il dispositivo è dotato di una fotocamera Ultra-sensing da 108 Megapixel, un obiettivo da 5 Megapixel wide e una camera frontale da 16 Megapixel. Il sistema include uno zoom lossless 3x e diverse modalità ritratto, oltre a stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e funzionalità AI come HONOR AI Motion Sensing e AI Eraser. Il sistema operativo MagicOS 8.0, basato su Android 14, offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile.

Il design del Magic7 Lite è elegante, con un profilo sottile di 7,98mm e un peso di 189g. Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, supportato da diverse opzioni di memoria (8/256 GB, 12/256GB o 12/512 GB). Sarà disponibile in Italia il 15 gennaio 2025, con un prezzo di 399,9 euro per la versione da 512GB e 369,9 euro per quella da 256GB. I colori disponibili saranno Titanium Purple, Titanium Black e Jade Cyan.