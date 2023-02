Batteria da 3,7 V 503040 620 mAh per robot Cozmo robot Vector Anki 000-0075 Companion Robot compatibile con campanello video WiFi HD SkyBell, orologio Flysight FPV

Tabella del modello DC 3.7V della batteria al litio ricaricabile quadrata del polimero (applicabile ai prodotti elettronici 3.7V-5V)

Descrizione prodotto

taglia (millimetro) L*W*T

30.5×20×4 30.5×20×5 30.5×20×6 35.5×30×5 40.5×25×5 35.5×25×6

taglia (pollici) L*W*T

1.22×0.787×0.157 1.22×0.787×0.196 1.22×0.787×0.236 1.397×1.181×0.196 1.596×0.984×0.196 1.397×0.984×0.236

Corrente massima

0.2A 0.5A 0.3A 0.5A 0.6A 0.6A

Numero di cavi

2 2 2 2 2 3

taglia (millimetro) L*W*T

40.5×30×5 48.5×22×6 40.5×30×6 40.5×25×8 48.5×30×6 40.5×30×8

taglia (pollici) L*W*T

1.596×1.181×0.196 1.91×0.866×0.236 1.596×1.181×0.236 1.596×0.984×0.315 1.91×1.181×0.236 1.596×1.181×0.315

Corrente massima

1A 1A 1A 1A 1A 1.1A

Numero di cavi

2 2 2 2 3 2

taglia (millimetro) L*W*T

40.5×30×8 40.5×25×10 48.5×34×5.3 50.5×34×5 40.5×25×10 48.5×34×5.3

taglia (pollici) L*W*T

1.596×1.181×0.315 1.594×0.984×0.393 1.91×1.338×0.208 1.988×1.338×0.197 1.594×0.984×0.393 1.91×1.338×0.208

Corrente massima

1.1A 1.1A 1.1A 1.1A 1.1A 1.1A

Numero di cavi

3 2 3 3 2 3

taglia (millimetro) L*W*T

50.5×34×5 50.5×34×5 50.5×34×5.2 38.5×40×6.2 50.5×34×6 40.5×30×10

taglia (pollici) L*W*T

1.988×1.338×0.197 1.988×1.338×0.197 1.988×1.338×0.204 1.515×1.575×0.244 1.988×1.338×0.236 1.596×1.181×0.393

Corrente massima

1.1A 1.1A 1.1A 1.2A 1.3A 1.3A

Numero di cavi

3 3 3 2 2 2

taglia (millimetro) L*W*T

59.5×37×5 59.5×37×5 50.5×34×8 48.5×30×10 58.5×35×8.5 50.5×34×10

taglia (pollici) L*W*T

2.342×1.456×0.196 2.342×1.456×0.196 1.988×1.338×0.315 1.91×1.181×0.393 2.303×1.377×0.334 1.988×1.338×0.393

Corrente massima

1.3A 1.5A 1.5A 1.6A 1.8A 2A

Numero di cavi

2 3 2 2 3 3

taglia (millimetro) L*W*T

50.5×34×10 50.5×40×8 60.5×40×6.5 59.5×37×9 73.5×55×5 65.5×36×10

taglia (pollici) L*W*T

1.988×1.338×0.393 1.988×1.574×0.315 2.381×1.574×0.256 2.342×1.456×0.354 2.893×2.165×0.196 2.578×1.417×0.393

Corrente massima

2A 2A 2A 2.5A 2.5A 3A

Numero di cavi

2 2 2 2 2 2

★Compatibile: Robot COZMO, Robot vettoriale, Anki 000-0075 Companion Robot, Campanello con video WiFi SkyBell HD, Orologio Flysight FPV, Altoparlante wireless Sostituzione della batteria, Può essere utilizzato anche in altri prodotti elettronici da 3,7-5 V con potenza inferiore a 2,3 Wh (620 mAh ).

★ Batteria ricaricabile agli ioni di litio-polimero 503040, tensione nominale 3,7 V, piena tensione 4,2 V, capacità 620 mAh, potenza 2,3 Wh, dimensioni batteria 1,614 × 1,181 × 0,196 pollici (40 × 30 × 5 mm) (L × P × P), peso : 0,458 once (12,6 g), corrente massima: 1 A, protegge da sovraccarico, sovrapressione, corrente eccessiva e cortocircuito.

★ Consiste in una batteria agli ioni di litio di classe A di grande capacità, sovraccarico Seiko IC e pannello di protezione da cortocircuito eccessivo, cavo in silicone resistente alle alte temperature 3302 – 26 e un modulo connettore a 2 pin JST Pitch da 1,25 mm originale.

★Il filo rosso è l’elettrodo positivo “+” e il filo nero è il polo negativo “-” In alcuni prodotti, la batteria originale non ha spina o la spina non corrisponde. Non importa. Puoi tagliare direttamente la spina e saldarla oppure utilizzare la nostra guaina isolante termoretraibile per collegare i fili dello stesso colore.

★ In caso di problemi di qualità entro un anno, non esitate a contattarci via email e a sostituirlo gratuitamente..

17,99 €