Batteri e antibiotici: nuove strategie per Israele

I batteri possono sopravvivere al trattamento a base di antibiotici attraverso due modalità di spegnimento diverse, che potrebbero essere utili per lo sviluppo di trattamenti più efficaci. Uno studio condotto dagli scienziati dell’Università Ebraica ha scoperto che i batteri possono entrare in due stati di arresto della crescita diversi: uno controllato e regolato, o dormienza, e l’altro interrotto e disregolato.

Il team di ricercatori ha combinato la modellazione matematica con diversi strumenti sperimentali ad alta risoluzione per misurare come l’espressione genica batterica cambia sotto stress. Hanno utilizzato la trascrittomica per misurare i cambiamenti nell’espressione genica, la microcalorimetria per tracciare i cambiamenti metabolici e la microfluidica per osservare singole cellule batteriche in condizioni controllate.

I ricercatori hanno dimostrato che alcune cellule entrano in un arresto della crescita regolato e protettivo, uno stato di dormienza controllato che le protegge dagli antibiotici, mentre altre sopravvivono in un arresto della crescita interrotto e disregolato, uno stato di malfunzionamento caratterizzato da vulnerabilità, in particolare da una stabilità della membrana cellulare compromessa.

La persistenza agli antibiotici rappresenta una delle principali cause di fallimento del trattamento e di infezioni recidivanti anche quando i batteri non sono geneticamente resistenti. La distinzione tra i due stati di arresto della crescita è importante perché può aiutare a risolvere anni di risultati contrastanti.

Durante la dormienza, i batteri entrano in una condizione stabile e difensiva e diventano più difficili da uccidere perché molti antibiotici si basano sulla crescita batterica per essere efficaci. Con la modalità disregolata, invece, i batteri mostrano un’ampia compromissione dell’omeostasi della membrana, una funzione fondamentale necessaria per mantenere l’integrità della cellula. Questa debolezza potrebbe diventare un obiettivo terapeutico chiave, fondamentale per lo sviluppo di trattamenti personalizzati.