Batte Zverev, Sinner tornerà da numero 1

Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il numero 2 del ranking Atp, il tedesco Alexander Zverev, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Questa vittoria, durata due ore e 28 minuti, garantisce anche a Jannik Sinner il ritorno come numero 1 agli Internazionali di Roma. Berrettini affronterà ora il vincitore dell’incontro tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka.

Dopo la partita, Berrettini ha commentato la sua performance, definendola “pazzesca”, sottolineando l’importanza del proprio lavoro mentale per ribaltare l’andamento del match. Ha riconosciuto di non sentirsi particolarmente bene durante il gioco, anche a causa dei meriti di Zverev, ma ha cambiato atteggiamento e ha ritrovato fiducia nel suo gioco. Ha evidenziato come i primi giochi del secondo set siano stati cruciali per la sua rimonta. Berrettini, cresciuto sulla terra battuta, ha espresso la sua soddisfazione nel giocare su questa superficie, che considera una delle sue preferite, soprattutto dopo aver saltato i tornei più importanti negli ultimi tre anni.