Attualità

Da stranotizie
Battaglie feroci a Pokrovsk, Zelensky denuncia la situazione

A Pokrovsk, nella regione del Donetsk, infuria la battaglia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato la presenza di unità militari nemiche e ha sottolineato le difficoltà logistiche nella zona. Durante il suo consueto discorso serale, ha ribadito l’importanza di infliggere il maggior numero possibile di perdite alle forze russe.

Secondo Zelensky, i combattimenti sono intensi non solo nei pressi della città, ma anche all’interno di essa, dove operano gruppi di sabotaggio e ricognizione. Il presidente ha sottolineato la necessità di continuare a contrastare l’occupante e mantenere alta la pressione sulle forze russe. Ha inoltre affermato che i piani offensivi russi sono stati nuovamente sventati grazie al coraggio e alla determinazione dei soldati ucraini.

