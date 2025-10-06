Bats in Wisconsin: una speranza per la loro rinascita

Una buona notizia per un animale spesso trascurato: i pipistrelli che abitano le grotte nel Wisconsin stanno recuperando dopo un’epidemia fungina. Le autorità ambientali segnalano un aumento costante della popolazione di pipistrelli per il terzo anno consecutivo.

Le stime delle popolazioni di pipistrelli, tra cui i piccoli pipistrelli bruni, i pipistrelli bruni grandi, i pipistrelli tricolori e i pipistrelli dalle orecchie lunghe settentrionali, mostrano un incremento grazie a sondaggi condotti da cittadini volontari. Il fungo Pseudogymnoascus destructans, che si è diffuso nel continente da esploratori europei, ha avuto effetti devastanti sui pipistrelli delle grotte a est delle Montagne Rocciose.

Questi pipistrelli sono impollinatori importanti per molte specie native e aiutano a controllare la popolazione di insetti volanti, un aspetto utile in un momento in cui le malattie trasmesse dalle zanzare stanno diventando sempre più comuni negli Stati Uniti. Durante l’inverno, i pipistrelli si rifugiano in grotte, accumulando riserve di grasso e entrando in ibernazione in prossimità l’uno dell’altro per mantenere il calore.

Tuttavia, il fungo disturba il loro stato di ibernazione, costringendoli a risvegliarsi e a utilizzare le riserve energetiche vitali, il che porta spesso a conseguenze fatali. Recenti indagini hanno mostrato un aumento delle osservazioni di pipistrelli, superando le 25.000 unità, con un incremento rispetto all’anno precedente.

Nonostante la loro reputazione negativa, i pipistrelli sono essenziali per la salute degli ecosistemi naturali e artificiali. Il recupero delle popolazioni di pipistrelli nel Wisconsin offre speranza e un rinnovato apprezzamento per questi straordinari mammiferi.