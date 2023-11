Batosta per Greta, Mirko fa una confessione notturna a Perla: “Quel ti amo”

Nonostante avesse detto di non voler stare troppo vicino a Perla (per non infastidire Greta), Mirko in questi giorni al Grande Fratello gravita sempre più intorno alla sua ex fidanzata. Ieri sera il gieffino ha tirato l’ennesima batosta alla compagna, ribadendo che la Vatiero non gli è indifferente e che per lei proverà sempre qualcosa. Perla dal canto suo ha rimproverato Mirko di aver sbagliato nel passare con tanta rapidità da una relazione all’altra e nell’aver dichiarato amore così velocemente ad un’altra persona.

Confronto notturno tra Mirko e Perla e batosta per Greta.

Venerdì notte Perla durante ha chiacchierata nottura ha rimproverato il suo ex: “Come tu hai gestito la nuova storia è stato in base a quello che hai sentito sul momento? Quello è un segno di immaturità, spero che tu lo sappia. Magari come hai gestito le cose e come le hai dette e fatte è stata una conseguenza di cosa hai sentito. Certe tue dichiarazioni sono state proprio il clou delle cose, perché tu ti fai trasportare troppo da certe cose. Guarda che in quel periodo tu hai sbagliato tante cose. Il problema sei tu non lei. Anche quello che tu hai fatto nei confronti miei“.

Poi è arrivata la batosta di Mirko, che ha ammesso di aver sbagliato a gestire le cose (con Greta): “Io l’unica cosa che ho sbagliato e che non rifarei mai, cioè… il come e il modo in cui l’ho fatto. Parlo di quella famosa cosa lì. Il ti amo che dico a te Perla è lo stesso che dico a un’altra persona”.

La nuova gieffina ha cercato di far capire al coinquilino che – secondo lei – l’errore sta proprio nel dire ti amo con così tanta facilità e nel lasciarsi trasportare troppo dalle sensazioni e pulsioni: “Lo capisci che è proprio questo il punto? Che se io devo dire ‘ ti amo sono innamorata di Mirko’ e poi lo dico a un’altro è folle“.

