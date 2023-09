Batistuta sindaco di Firenze? "Non scendo in politica"

Gabriel Omar Batistuta non si candida a sindaco di Firenze. Batigol, ex centravanti della Fiorentina, smentisce le voci relative ad una sua discesa in campo in politica. “Voglio smentire le notizie che mi presentano come possibile candidato a Firenze. Non partecipo alla politica né in Italia, né in Argentina”, twitta Batigol. “La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore in cui la gente possa ottenere e godersi ciò che merita con gli sforzi e i sacrifici in ambito professionale e lavorativo. Sono sempre disponibile a collaborare dove può essere utile – conclude – ma in nessun modo vorrei occupare un ruolo di potere che dovrebbero ricoprire solo coloro che si sono preparati per ottenerlo e che hanno i titoli necessari”.