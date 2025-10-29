Batailles de Reines: Aosta celebra l’allevamento valdostano

AOSTA – Questo fine settimana si svolge l’evento più atteso per l’allevamento valdostano. Domenica, un totale di 139 bovine si sfideranno nell’arena di Croix-Noire per la finale regionale delle batailles de reines. Nonostante il numero limitato di partecipanti, causato dall’annullamento delle eliminatorie estive per vaccinazioni obbligatorie, lo spettacolo promette di essere emozionante.

Oggi, sabato, l’arena ospita un antipasto di eventi, con tre competizioni: il sesto Combat du deuxième veau, il primo Combat du premier veau e il primo Combat des Communautés de Montagnes. Queste competizioni sono state organizzate per compensare la mancanza delle eliminatorie estive.

L’Association Amis des Batailles de Reines ha affrontato varie sfide negli ultimi anni, inclusi eventi pandemici e malattie bovine, ma è riuscita a mantenere viva la tradizione dello spettacolo. Quest’anno, sono state disputate 13 eliminatorie, e tutte le regine uscenti parteciperanno alla finale, aumentando il livello di competizione.

Roberto Bonin, presidente dell’Association, ha espresso orgoglio per l’organizzazione dell’evento nonostante le difficoltà. La presenza di pubblico durante le eliminatorie dimostra l’importanza sociale della manifestazione, che promuove anche la selezione genetica della razza bovina.

Sabato, le bovine arriveranno in arena entro le 10.30, segue la sfilata e iniziano i combattimenti. Durante il weekend, sono previsti anche pranzi e serate danzanti. Domenica, i combattimenti inizieranno alle 11 e culmineranno con una premiazione nel pomeriggio. I biglietti per l’evento costano 10 euro sabato e 20 euro domenica, con accesso gratuito per minorenni e disabili.

Infine, l’evento sarà coperto da Radioproposta Aosta e RaiVdA, garantendo una vasta diffusione delle fasi di gara e interviste con allevatori e visitatori.