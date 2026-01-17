BAT: nomina assessora Ambiente e Clima

Il Comitato Operazione Aria Pulita BAT esprime soddisfazione e fiducia per la nomina della prof.ssa Debora Ciliento all’assessorato all’Ambiente e Clima. Tale assessorato si occuperà della tutela ambientale, delle politiche climatiche e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della programmazione energetica e transizione ecologica, del ciclo dei rifiuti e dell’economia circolare, della tutela e valorizzazione delle aree protette, dell’educazione ambientale, della salvaguardia della biodiversità e della gestione delle emergenze.

In particolare, il Comitato ritiene che debbano essere risolte urgentemente le emergenze nella BAT, come quelle delle aziende insalubri che operano con l’Autorizzazione Integrata Ambientale scaduta. La scelta del Presidente Antonio Decaro di delegare una donna del territorio della BAT è vista come un indicatore delle preoccupazioni sulle questioni di inquinamento ambientale della zona. Ciò dà al Comitato la certezza che le loro lotte a tutela dei cittadini di Barletta, Andria e Trani possano avere referenti di alto profilo che condividono le stesse preoccupazioni.

Il presidente del Comitato OAP Bat, l’avvocato Michele Cianci, augura buon lavoro al Presidente e alla neo assessora e offre la disponibilità ad un incontro immediato per discutere le problematiche ambientali che affliggono la provincia.