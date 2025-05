Bastoni, Bottiglie e Due Auto della Polizia Distrutte: Un Conflitto Inaspettato

Due auto sono state danneggiate e sedici bastoni sequestrati a seguito degli scontri tra ultras a Genova, avvenuti dopo la partita Genoa-Milan. Gli incidenti si sono verificati nella serata di ieri, quando un gruppo di ultras genoani ha tentato di intercettare i tifosi del Milan in fase di deflusso.

Secondo la Polizia di Stato, gli scontri hanno avuto inizio all’incrocio tra Corso Aurelio Saffi e via Fiodor, dove un centinaio di ultras, mascherati con caschi e armati di mazze e bastoni, ha lanciato bottiglie di vetro e fuochi d’artificio, danneggiando anche veicoli di servizio. La risposta delle forze dell’ordine, già impegnate in operazioni di bonifica, è stata efficace; con una rapida manovra, sono riusciti a respingere gli ultras, che si sono allontanati in direzione di via Rivoli e via Corsica, consentendo il transito sicuro dei tifosi ospiti.

Tra i danni registrati, un’auto della Questura ha avuto il parabrezza sfondato e il cofano ammaccato, mentre un altro veicolo della Polizia Locale ha subito danni al lunotto posteriore. Gli agenti hanno sequestrato anche 16 bastoni di legno, 2 spranghe di metallo, 2 aste rigide di plastica, 1 boetta, 6 torce inesplose e vari capi di abbigliamento associati agli ultras.

Le operazioni in zona sono continuate fino alle 2:00 di notte, con una perquisizione completa delle aree e acquisizione di evidenze per le indagini condotte dalla Digos, supportate dal materiale della Polizia Scientifica, per identificare i responsabili e procedere con l’adozione del DASPO.