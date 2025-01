Bastone Selfie 4in1 Retrattile con Telecomando e Treppiede per Smartphone – Bianco

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione prodotto

selfie stick, lascia che i tuoi ricordi rimangano in quel momento.

Registra la tua vita in movimento

Divertiti, insieme alla tua famiglia, agli amici o ai colleghi, con questo treppiede multifunzione per selfie stick con telecomando Bluetooth rimovibile. Inoltre, questo treppiede può essere facilmente piegato in un’unità e regolato in lunghezza utilizzando aste estensibili in acciaio inossidabile per soddisfare tutti i requisiti per selfie, foto di gruppo, chat video e live streaming.

Design monopezzo, portatile, sensazione di tenuta perfetta

Il selfie stick è più lungo di un normale piccolo selfie stick per ottenere angoli sempre più belli e strani.

Il selfie stick bluetooth è super regolabile e offre un angolo di rotazione verticale di 180° del supporto e un angolo di rotazione orizzontale di 360° del supporto del telefono, così puoi scegliere l’angolazione migliore quando scatti foto/video per i dolci momenti.

Asta selfie e treppiede all-in-one

Con le gambe del treppiede piegate e l’asta estesa, è un selfie stick portatile completamente retrattile che puoi usare per infilarti nello zaino durante il viaggio e prendere il meglio in qualsiasi momento. Quando le gambe del treppiede sono aperte, funge anche da supporto per telefono da tavolo e supporto per telefono in piedi. Mettilo sulla scrivania per usarlo come supporto per il telefono durante lo zoom o le videochiamate. Oppure appoggialo da solo sul pavimento per scattare foto a tutto corpo con le mani libere.

Come selfie stick, è anche molto comodo da trasportare. Un must nella vita di tutti i giorni o in vacanza. Conserva sempre ricordi migliori.

Trigger bluetooth rimovibile

Lo sblocco remoto Bluetooth rimovibile con una portata fino a 10 metri consente di scattare foto o registrare video. Non devi più chiedere aiuto a estranei.

Specifiche

Materiale principale: acciaio inossidabile

Lunghezza accorciata: 18 cm

Lunghezza estesa: 18 cm a 41 cm,Lunghezza totale 68cm

Peso: 140 g

Lista imballaggio:

1x treppiede per selfie stick;

1 x rilascio a distanza;

1x manuale di istruzioni.

Non esitare!

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,1 x 5,4 x 4,3 cm; 130 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ vinmooog

ASIN ‏ : ‎ B0B212X4MY

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

✅ 【Selfie Stick, treppiede e rilascio remoto e design 4 in 1】 Selfie Stick 4-IN-1 rende più facile selfie di gruppo / famiglia / viaggio. L’asta per selfie estensibile, il treppiede pieghevole e il telecomando rimovibile offrono più movimento e prospettiva, in modo che il tuo selfie diventi più creativo e bello.

✅ 【Angolo di rotazione di 360 ° e asta telescopica 】 – Il nostro bastone per selfie con spazio di archiviazione girevole a 360 ° per smartphone e testa girevole regolabile di 203 ° ti offre la possibilità di fotografare angoli di rotazione più ampi. Puoi scegliere una modalità telefono orizzontale o verticale per aiutarti a decidere le migliori angolazioni per le foto. L’asta telescopica può estendersi da 18 cm a 41 cm.La lunghezza totale della barra di autoscatto supera i 68cm che puoi trovare una vista più appropriata quando scatti una foto.

✅ 【RESISTENTE ALLA CORROSIONE E FORTE】 Con la comoda impugnatura in materiale ABS e PC e l’asta in lega di alluminio, questo bastone per selfie non è solo leggero ma anche resistente alla corrosione e forte. È una buona scelta per i viaggi.

✅ 【Ampia compatibilità】 Il treppiede selfie stick è adatto a quasi tutti i telefoni cellulari da 4-6,5 pollici, facile e conveniente senza APP. Basta collegarsi al bluetooth per usarlo. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi iPhone / Android come iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max, Samsung, Huawei e altri smartphone.

✅ 【Contenuto della confezione】 1x treppiede per selfie stick; 1 x rilascio remoto; 1x manuale utente. Offri ai tuoi clienti una garanzia di soddisfazione al 100%. Se ci sono problemi con il prodotto nella confezione, spero che ci contatterai immediatamente via e-mail. Offriamo una garanzia di restituzione del 100% e ti forniamo un servizio soddisfacente per creare un bellissimo selfie stick per te.