Bastoncini di zucchine al parmigiano: contorno semplice e veloce

Bastoncini di zucchine al parmigiano, un contorno di verdure semplice e veloce da preparare. Perfetto per l’estate.

Siete alla ricerca di un contorno a base di zucchine semplice e veloce da preparare? Questa allora è la ricetta giusta per voi. Come le zucchine al forno ripiene i bastoncini di zucchine al parmigiano sono un modo particolare e sfizioso di servire le zucchine.

Perfetto come contorno di verdure sia per secondi piatti di pesce sia per secondi piatti di carne. Vi consiglio di servire le zucchine preparate seguendo questa ricetta subito dopo la preparazione, in modo da gustarle belle croccanti.

Bastoncini di zucchine al parmigiano

Preparazione dei bastoncini di zucchine al parmigiano

Iniziate lavando accuratamente le zucchine poi mondatele e tagliatele a bastoncini più o meno della stessa dimensione. Ponete un’ampia padella sul fuoco, scaldate l’olio e fatevi rosolare l’aglio e la salvia fino a quando non avrà preso colore. Eliminate l’aglio e la salvia e unite le zucchine. Coprite con il coperchio e fate cuocere per una decina di minuti a fuoco medio. Quando le zucchine saranno ormai cotte cospargetele con il parmigiano e fate dorare a fuoco vivace. Aggiustate di sale e di pepe e servite le zucchine ben calde. Buon appetito!

In alternativa ai bastoncini potete realizzare le classiche zucchine a rondelle, vi basterà tagliare le rondelle non troppo sottili per un risultato perfetto. Se volete rendere il vostro contorno ancora più saporito potete aggiungere qualche spezia come curry o curcuma.

Conservazione

Consigliamo di conservare il contorno/antipasto in frigorifero, per 2-3 giorni, ben coperto dalla pellicola trasparente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.