Bastoncini di pesce contaminati: sostanze tossiche e cancerogene come glicidolo e acrilammide

I bastoncini di pesce, un alimento comune nelle case italiane, sono risultati contenere sostanze chimiche pericolose come glicidolo e acrilammide, potenzialmente cancerogene. Un test condotto su 15 marchi di bastoncini impanati in Svizzera dalla rivista Bon à Savoir ha sollevato preoccupazioni sulla loro sicurezza. Il glicidolo si forma durante la frittura e l’acrilammide dalla reazione tra zuccheri e asparagina. Sono stati trovati anche acidi grassi 3-MCPD, provenienti dall’olio di palma, che si generano durante la raffinazione ad alte temperature.

Sebbene i livelli di queste sostanze non siano stati ritenuti immediatamente pericolosi per la salute, il rischio aumenta con un’assunzione continua, potenzialmente portando a problemi di salute. Solamente il 50% dei bastoncini è costituito da pesce, il resto comprende contaminanti tossici. Già due anni fa, un’analisi tedesca aveva rivelato la presenza di queste sostanze in molte marche di bastoncini di pesce.

Il professor Antonello Paparella, esperto di Microbiologia alimentare, consiglia di limitare il consumo di alimenti contenenti glicidolo e acrilammide, specialmente per i bambini. L’EFSA ha stabilito valori di riferimento per entrambe le sostanze, suggerendo di adottare metodi di cottura più salutari. Il glicidolo è considerato “probabilmente cancerogeno” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre l’acrilammide è associata a un aumento del rischio di tumori; entrambe sono presenti in vari alimenti, non solo nei bastoncini di pesce. È importante variare la dieta e ridurre l’assunzione di prodotti industriali per mitigare i rischi associati a queste sostanze nocive.