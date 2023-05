Bastian Muller e Ilary Blasi al Muccassassina con Vladimir Luxuria: “Ecco com’è lui”

Lo scorso novembre il settimanale Chi ha pubblicato i primi scatti di Ilary Blasi insieme al nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller. Durante le puntate de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha scherzato bonariamente in più occasioni sul rapporto tra la conduttrice e il fidanzato ed ha anche chiesto a Ilary di conoscere l’uomo. Alla fine è successo, la Blasi ha portato il suo ragazzo al Muccassassina, per la festa dei 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Ieri sera Ilary si è scatenata ed ha ballato anche con i clienti del locale e poi insieme a Bastian Muller ha posato con Vladimir, che su Twitter ha fatto i complimenti al 36enne imprenditore di Francoforte: “Stasera ho conosciuto un persona affidabile e simpatica“.

Ilary ha davvero buon gusto. Gran bel vichingo.

“Sì certo che so della nuova storia di Ilary. Mi diverto tanto con lei. Spesso le invio anche dei messaggini in tedesco per prenderla in giro e scherzare. Lei è molto simpatica e se la ride tantissimo. – ha dichiarato Vladimir Luxuria al settimanale Mio – Se il nuovo compagno è bello? Ma scusate, perché Ilary non è bellissima? Se è meglio lui o Francesco Totti? Diciamo che ognuno ha il suo fascino e i gusti sono molto soggettivi.

I rumor sulle liti tra Alvin e Ilary? Ma dai, sono tutte cavolate. Loro due si stimano molto e vanno d’accordo. Certo, ogni tanto si punzecchiano, ma è sempre un gioco e sono scherzi nulla di più davvero. Si conoscono da molti anni e sono anche amici Le voci su Ilary contro Enrico? Oddio io i ferri corti non li vedo onestamente. Poi uno dovrebbe chiedere a loro la verità”.