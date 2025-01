Bastano meno di 10 euro per percorrere la ferrovia più bella d’Europa, eppure in pochi la conoscono: ecco dove si trova

Un gioiello dell’ingegneria ferroviaria, la Ferrovia delle Meraviglie attraversa le Alpi collegando il Piemonte al mare della Liguria e alla Costa Azzurra. Si tratta di uno dei tratti ferroviari più audaci d’Europa, caratterizzato da gallerie elicoidali e alti viadotti che attraversano canyon. Questa ferrovia internazionale, che unisce Italia e Francia, ha radici storiche che risalgono alla metà dell’Ottocento, quando Nizza era ancora parte del Regno di Sardegna. L’idea di costruire una ferrovia nasce per facilitare gli scambi commerciali e culturali con il sud-ovest del regno. Dopo la cessione di Nizza alla Francia, il progetto originale cambia e si raggiunge un accordo per collegare Cuneo a Ventimiglia, diramando verso Nizza attraverso la Valle Roya.

Inaugurato nel XIX secolo, il collegamento ha portato notevoli benefici per il traffico commerciale, diventando un’importante arteria per il trasporto verso il Nord Europa e favorendo anche il turismo lungo la Riviera. La Ferrovia delle Meraviglie divenne così la scelta prediletta dai nobili europei per raggiungere le località di villeggiatura delle zone costiere. Durante il viaggio, gli utenti possono ammirare la bellezza delle Alpi Marittime e del Mercantour, passando per luoghi suggestivi come Limone Piemonte, Tenda e Breil-sur-Roya.

Il percorso inizia a Cuneo, partendo da una stazione dall’architettura imponente. Dopo aver passato il traforo del Colle di Tenda, si entra in Francia, esplorando la Valle Roya e ammirando paesaggi mozzafiato. Scendendo verso Ventimiglia, il borgo di Breil-sur-Roya si fa notare con la sua architettura colorata, simile ai borghi liguri. I passeggeri possono scegliere di proseguire verso Ventimiglia o dirigersi a Nizza tramite Sospel.

La Ferrovia delle Meraviglie è riconosciuta per la sua bellezza naturale ed è parte dei “luoghi del cuore” del FAI, e un’importante rivista tedesca l’ha inserita tra le 10 ferrovie più belle del mondo. Con quasi 100 km di percorrenza e un dislivello di 1000 metri, essa regala scorci spettacolari che collegano pianura e mare. I principali capolinea sono Cuneo, Nizza e Ventimiglia, e il viaggio da Cuneo a Ventimiglia richiede poco meno di tre ore, con biglietti disponibili a partire da 9,65 euro.