Basta infamia contro l’uomo Stato, Meloni raccoglie il meglio

Marcello Pera, ex presidente del Senato e attualmente senatore di Fratelli d’Italia, esprime la sua delusione riguardo alle recenti polemiche su Silvio Berlusconi. In un’intervista all’AdnKronos, Pera afferma che sta avvenendo un’ingiustizia nei confronti di Berlusconi, descritto come un importante uomo di Stato e politico, e non relegabile a giudizi di natura morale o giudiziaria. Pera suggerisce di analizzare il contesto politico italiano degli ultimi trent’anni, rimarcando che ridurre Berlusconi a un soggetto sospetto o quasi delinquente è un “torto” a una figura di alta rilevanza politica. Questa rappresentazione lo rattrista profondamente.

Pera, che afferma di conoscere bene Berlusconi, lo descrive come un politico motivato che ha creato un nuovo scenario politico in Italia, il cui effetto positivo è ancora visibile oggi. Secondo lui, Giorgia Meloni e il suo partito stanno raccogliendo i frutti di questa innovazione politica. Pera sostiene che non ci sia una frattura tra l’era di Berlusconi e i tempi attuali, sottolineando che la capacità di “sdoganare” la destra e favorire l’unità tra le diverse fazioni è stata una intuizione geniale che continua a produrre risultati positivi.

L’ex presidente del Senato difende quindi l’eredità di Berlusconi, evidenziando come la sua azione di modernizzazione e di apertura della destra abbia avuto un impatto duraturo sulla politica italiana. Pera invita a riconoscere il valore di un leader come Berlusconi, il quale ha contribuito a trasformare il panorama politico, nonostante le controversie e le critiche che lo hanno accompagnato. Questa difesa è anche un richiamo a una visione più ampia della storia politica recente, che non può essere ridotta a episodi controversi o giudizi affrettati.