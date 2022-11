È sufficiente dire una breve frase per far sorridere il proprio cane: il video imperdibile mostra il semplice trucco da utilizzare

Non ha importanza quale sia la razza del vostro cane, la sua età o il suo temperamento, in questo caso il risultato sembra essere assicurato. A meno di un mese di distanza dalla quotata pubblicazione sui social network di un celebre filmato illustrativo, ora far sorridere a comando il proprio cane sarebbe divenuto “un gioco da ragazzi“.

Basta dire questa breve frase al tuo cane per farlo sorridere: il video da non perdere

“Spero che questo renda il tuo giorno felice“, recita la didascalia al video condiviso dalle due note pagine Instagram, dedicate a diverti sketch quotidiani sui pelosetti, di @wouffly e @savygadgets, in cui un ragazzo svela quale sia il trucco per far sorridere il proprio fido pronunciando una magica “parola d’ordine“.

Per chiunque sia incuriosito, desideri cimentarsi nella spassosa impresa e abbia voglia di gioire incondizionatamente assieme al proprio amico a quattro zampe, è sufficiente seguire le istruzioni riportate all’interno del filmato.

Il video, apparso in rete soltanto lo scorso sabato 29 ottobre, ha superato ad oggi i ben 91mila apprezzamenti totalizzando, inoltre, una lunga serie di commenti che confermano la testimonianza del giovane ragazzo protagonista della breve clip.

Prima che il grande successo musicale dei Pixies, di “Where is my mind”, faccia da stravagante sottofondo alla sequenza in remix di duplici immagini che raffigurano sei pelosetti prescelti, il giovane in questione suggerisce ai suoi spettatori su Instagram di utilizzare la sistematica ma efficace frase di “good boy” (ossia, “bravo ragazzo“) in modo date da rendere il vostro cane palesemente felice.

Le successive testimonianze dei cagnolini, che da imperturbabili o da soprappensiero, sorridono all’improvviso sembra – in conclusione – divenire la prova insindacabile che tale escamotage, proposto in questo mese dal ragazzo, funzioni davvero alla perfezione. Che i pelosetti riescano a riconoscere l’aggettivo a loro destinato? Oppure che siano in grado di percepire le buone intenzioni dei proprio padroncini? Chi può dirlo, ad ogni modo: il risultato “è assicurato” e il post si classifica, secondo almeno il parere unanime degli utenti che ne hanno beneficiato fino a questo momento, come “il migliore di sempre“.