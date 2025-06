Bassetti: ‘Yamal non è un buon esempio alimentare’

Matteo Bassetti ha criticato Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, per una foto pubblicata sui suoi social in cui mostra un pasto a base di pollo fritto e patatine. Nel suo post, Bassetti ha espresso la sua preoccupazione, affermando che questo tipo di contenuto non rappresenta un buon esempio per i ragazzi che seguono il calciatore.

La critica è stata condivisa su diversi social, con particolare enfasi sul fatto che l’educazione alimentare deve partire dagli idoli dei giovani. Bassetti ha fatto notare che la scelta di mostrare fast food, incluso ketchup e pollo fritto, trasmette un messaggio negativo, specialmente per un atleta di alto livello come Yamal, in vacanza a Pantelleria.

Yamal, 17 anni, ha vissuto una stagione di grande successo, culminata con la vittoria della Liga, della Coppa del Re e della Supercoppa, e si sta godendo le sue ferie sull’isola siciliana, dopo un viaggio in yacht e un trasferimento in elicottero. Nel frattempo, la critica di Bassetti ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, con alcuni che concordano con il virologo e altri che difendono Yamal, ricordando la sua giovane età e il diritto di godersi un momento di svago.

La controversia continua a generare discussioni tra chi valorizza l’importanza di un’alimentazione corretta per i giovani atleti e chi ritiene che, in vacanza, sia lecito concedersi qualche strappo alle regole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it