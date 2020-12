“Dobbiamo finirla col dire ‘se il vaccino sarà sicuro lo farò’. Se sarà approvato da Fda e Ema, sarà perché è sicuro. Dobbiamo vaccinare sia chi non ha mai fatto l’infezione da Sars-CoV-2 che chi l’ha già fatta. Quindi anche chi ha già gli anticorpi anche perché non si sa per quanto tempo durino. Finiamola di essere ambigui sui vaccini: o si è a favore o contro. I ‘forse’, i ‘se’ e i ‘ma’ quando ci si esprime pubblicamente, non aiutano”. Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

