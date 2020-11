Le misure contenute nella bozza del nuovo Dpcm contro la diffusione di Covid-19 in Italia “sono in alcuni casi molto pesanti e giuste, prese sulla base dell’indice di contagio Rt, ed era quello che in qualche modo si era proposto”. Tuttavia, “mi spiace non vedere fra le proposte quella che poteva essere un’idea: orari differenziati per le persone over 70-75 anni”, quelle colpite più duramente dall’infezione da Sars-CoV-2, con rischi maggiori di complicanze e di morte. Lo spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, intervistato dal Tg4.

