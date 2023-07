Bassetti – Set Lenzuola Letto Singolo Cotone – Completo Letto Singolo composto da Lenzuolo Sopra + Sotto e 1 Federa Nature G1

Il set lenzuola matrimoniali in cotone 100% puro è la soluzione ideale per chi cerca qualità e confort. Realizzato con materiale traspirante e ipoallergenico, è adatto per pelli sensibili e assorbe efficacemente l’umidità, mantenendo il letto igienico e confortevole. Disponibile in diverse tonalità di colore e diverse fantasie, permette di personalizzare il letto e creare l’abbinamento perfetto. Facile da lavare e mantenere, è il regalo perfetto per ogni occasione.

💤 QUALITÀ E COMFORT: Set lenzuola singole in cotone 100%, traspirante e ipoallergenico, adatto per pelli sensibili. Materiale morbido e piacevole al tatto.🎨 DIVERSE VARIANTI DI COLORE: Disponibile in diverse tonalità di colore e fantasie, da scegliere tra tonalità tenui e vivaci, per personalizzare il tuo letto e creare l’abbinamento perfetto.🌀 FACILE MANUTENZIONE: Completo lenzuola lavabile in lavatrice a 60°C, adatte all’asciugatrice a bassa temperatura, stiratura a bassa temperatura. Mantenimento ottimale nel tempo.🎁 REGALO PERFETTO: Ideale come regalo per la nuova casa o per rinnovare la biancheria da letto, il set lenzuola in 100% cotone Bassetti è sempre apprezzato e utile.

44,00 €