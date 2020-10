Sesso a rischio causa coronavirus? “Credo che il sesso tra conviventi sia giusto da farsi perché fa bene alla salute, fa bene all’organismo e fa bene alla psiche, e in questo momento noi abbiamo tanto bisogno di far bene alla psiche”. E i fidanzati non conviventi che però si vedono tutti i giorni? Anche per loro “credo non ci siano grandi problemi”. Dice “no alle misure ipocrite” Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, interrogato sull’amore ai tempi di Covid-19 durante il suo intervento a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

