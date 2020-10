Con l’obbligo di mascherina anche all’aperto, che il Governo si appresta a estendere in tutta Italia dopo le ordinanze di diverse Regioni, “si ricommette l’errore commesso con il lockdown: un’unica misura per tutta l’Italia senza tener conto delle differenze regionali e locali. Se nessun altro paese al mondo ha preso questo provvedimento su scala nazionale e per decreto ci sarà una ragione?”. Così Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta la misura al vaglio dell’esecutivo per ridurre i contagi di Covid-19.

