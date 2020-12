“Il problema sul vaccino anti-Covid è che viviamo in un Paese dove la componente di vaccino-scettici è forte e influenza la politica. Abbiamo un 30-40% di persone che sembrano contrarie e danno informazioni sui social non corrette“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Sono disposto a farmi il vaccino a Capodanno, dobbiamo dare un segnale tangibile alla popolazione e fare presto invece di camminare – propone Bassetti – Il vaccino c’è ed è sicuro. Bisogna spingere e anticipare le vaccinazioni per evitare terza ondata“.

