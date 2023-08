Piumino in microfibra con microcapsule di ALOE VERA MATRIMONIALE Bassetti invernale 3 punti calore Misura 250*200cm. Peso invernale 3 punti calore 300 gr/mq. Composizione 100% Poliestere con il trattamento all’ALOE VERA resistente ai lavaggi. Bassetti ha creato un nuovo piumone ideato per il massimo benessere ed il confort: Anallergico e rinfrescante, grazie alle proprietà benefiche dell’Aloe Vera. Milioni di microcapsule, contenenti l’essenza dell’aloe Vera trasformano il rivestimento del piumone in un veicolo di benessere. Le microcapsule, a contatto con la pelle, rilasciano sostanze benefiche che svolgono un azione lenitiva e idratante sull’epidermide e influenzano positivamente funzioni importanti come il sonno, il risveglio, l’attenzione e le capacità di memoria. MADE IN ITALY.

87,99 €