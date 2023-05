Bassetti Nuovo Accappatoio 100% Spugna di Puro Cotone Tinta Unita Lungo con Cappuccio e Tasche Altamente Assorbente Uomo Donna Unisex S-5XL

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 38,4 x 28,4 x 11,4 cm; 1,4 KgDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 giugno 2020Produttore ‏ : ‎ BassettiASIN ‏ : ‎ B08BZVVDDJCategoria ‏ : ‎ uomo donna adulto unisex

✔️ QUALITÀ: 100% morbida spugna di puro cotone, Grammatura: 360 gr/mq che garantisce alto gradi di Assorbenza.

Cotone

Chiusura: Stringata

✔️ DURATA: Può essere comodamente messo in Lavatrice a max 40-60° e igienizzato senza bisogno di faticare a lavarlo a mano garantendo lunga durata all’uso e ai lavaggi.

✔️ DESIGN: Disegnato nei Laboratori della sede di Milano della Zucchi Bassetti è un Accappatoio moderno avvolgente dal fascino Italiano.

✔️ MORBIDEZZA e COMODITÀ: Dopo un bel bagno caldo, una bella sauna oppure dopo una nuotata in piscina tutto quello che ci vuole è avvolgersi in un panno morbido e rilassarsi grazie all’accappatoio Bassetti

✔️ Designed in Italy – Milan

36,48€