“Quello che chiedo, è che ci sia per il vaccino Sputnik lo stesso trattamento che c’è stato per tutti gli altri vaccini, e quindi una procedura che sia il più veloce possibile”. Lo ha detto l’infettivologo genovese Matteo Bassetti in un’intervista a iNews24. “Se Ema, come credo, valuterà il vaccino efficace e sicuro, a quel punto si potrà iniziare a produrlo anche in Europa e ad avere finalmente delle dosi in più. Non ho pregiudizi di tipo politico – ha concluso – e mi auguro che in un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo, a nessuno venga in mente di giudicare un vaccino in base alla provenienza geografica”.

“Ormai – aggiunge Bassetti – nella maggioranza delle regioni dovremmo essere arrivati al picco, credo che presto potremo iniziare a vedere progressivamente anche una riduzione dei contagi – ha spiegato -. Lo stiamo vedendo da due giorni con le terapie intensive che sono diminuite e con il numero dei ricoveri a -260. Diciamo che siamo in quella fase di picco e di plateau sulla quale ci manterremo probabilmente per un’altra settimana”.