“La decisione del Cts di far indossare la mascherina all’interno dei ristoranti, quando si è seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare, è una proposta imbarazzante e senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione”. Lo scrive l’infettivologo genovese Matteo Bassetti stamani su fb.

“Saranno cene in maschera o forse, potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia – commenta Bassetti -? Tutto questo è ridicolo e pericoloso. Se sarà adottata coprirà l’Italia di ridicolo rispetto al resto d’Europa e del mondo – conclude – Sarebbe un’altra brutta figura del Cts, solo l’ultima di una lunghissima serie”.